Hakkari Şemdinli'de, terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu 23 Kasım 2016'da şehit olan Piyade Tankçı Er Oğuz Han Karaca'nın uluslararası yük taşımacılığı yapan babası Cihan Karaca, Özbekistan'dan alüminyum malzeme getirmek üzere 3 Kasım 2020'de yola çıktı.

Özbekistan'dan yükünü alan Karaca, dönüş yolculuğunda Hazar Denizi'ni geçmek üzere tırla bindiği feribotta rahatsızlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle demir atan feribottaki sürücüler, Kazakistan'ın Aktau Kenti Başkonsolosu Muzaffer Akyıldırım'a bilgi verdi.

Konsolosluk personelinin harekete geçmesiyle şehit babası, feribottan hava şartları sebebiyle helikopter yerine hücum botuyla alınarak, Zhanaozen Şehir Hastanesine götürüldü.

Apandisit ve mide rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Karaca, burada doktorlar tarafından ameliyat edildi. Cihan Karaca, 5 Ocak 2021'de havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla Erzurum Havalimanına getirildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi genel cerrahi servisinde bir süre tedavi altınta tutulan Karaca, taburcu edilerek evine gönderildi.

"Normal uçak varsa onla gideyim..."

Ameliyatı sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait uçakla Türkiye'ye getirildiğini belirten Cihan Karaca, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ameliyat olduktan sonra oradaki Başkonsolosluğumuz Türkiye'ye gönderilmem için bilgi verdi. Oradaki hastane koşulları sebebiyle Türkiye'de tedavi olmamı istediler. Ben kendilerine 'ameliyat oldum, normal uçak varsa onunla gideyim' dedim. Tırcı olduğum için nakliye masrafının ne kadar olacağını tahmin ettiğim için bunu istemedim. Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği ambulans uçakla Erzurum havalimanına getirildi. Ambulansla beni Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdüler. Orada gerekli tedavilerimi yaptıktan sonra evime geldim. Yaşadığım bu zor süreçte ülkemle gurur duydum. Eskiden hastanelerde yatacak yatak yoktu şimdi ambulans uçak geliyor. Türkiye'deki hastanelerimiz ile oradaki hastaneler arasında büyük fark var. Bizim buradaki hastaneler 5 yıldızlı otel gibi."

"Vatanımın parasının israf olmasını istemedim"

2016 yılında şehit olan oğlu Piyade Tankçı Er Oğuz Han için evinin salonunda oluşturduğu köşeyi sık sık ziyaret ederek hatıralarını tazelediğini söyleyen baba Cihan Karaca, "Ben bu vatan için oğlumu kurban verdim. Vatanın parasının benim için uçak göndererek israf olmasını istemedim. Onun için oraya ambulans uçak gönderilmesin dedim ama onlar da bana 'sen şehit babasının, bugün sana yardımcı olmadıktan sonra ne zaman olacağız?' cevabını verdiler" dedi.