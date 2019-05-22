Her biri farklı ve özel yüzlerce çeşit kaktüs serada yetişiyor. Seranın sahibi ise Rizeli bir girişimci.

Hüseyin Dilsiz, uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra birikimini memleketinde değerlendirmeye karar verdi, kaktüs serası kurdu.

Kaktüs ve sukulentin bulunduğu serada 500 çeşit bulunuyor. Daha da toplamaya çalıştıklarını söyleyen Dilsiz, "Şu anda Türkiye'de büyük bir çeşit topladık. İthal olan ürünlere bakıyoruz ve onları da çoğaltıp Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Sera kaktüslerine talep beklentilerin üzerinde. Kaktüs, ortamı radyasyonun kötü etkilerinden arındıran bitkiler arasında yer alıyor. Bunun için bu bitkiye ilgi her geçen gün artıyor.

Kaynak: TRT Haber