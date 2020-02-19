Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk geliyor.

25 Şubat günü başlayan Receb ayı 25 Mart günü son bulacak. 27 Şubat ise Regaip Kandili. Miraç Kandili 21 Mart, Berat Kandili ise 7 Nisan’da kutlanacak.

İşte 2020 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 25 Şubat Salı

Regaip Kandili - 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili - 7 Nisan Salı

Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi

Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe

Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba