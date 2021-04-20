Çorum'da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı anne ve çocuğuna veren polisler gönülleri fethetti.

Polislerden biri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldıkları iftarlık kumanyalarını anne ve yanındaki küçük çocuğa verdi.

Polisler maskesiz küçük çocuğa maske de taktı. Görenleri duygulandıran bu güzel anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.