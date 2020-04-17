Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencileri Ali İmran Yüksek, Ayşe Masal Karan ve Kumsal Karan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının bulunması nedeniyle polisi arayarak sohbet etmek istedi.

[Fotoğraf: AA]

İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencisi 3 çocuğu evinde ziyaret etti.

Polisler, bir süre sohbet ettiği çocuklara oyuncak armağan etti.