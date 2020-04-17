Haber Giriş: Kaynak: AA
Polislerden evden çıkamayan çocuklara hediye
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis, evden çıkamadıkları için kendilerini arayan ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak hediye etti.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencileri Ali İmran Yüksek, Ayşe Masal Karan ve Kumsal Karan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının bulunması nedeniyle polisi arayarak sohbet etmek istedi.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencisi 3 çocuğu evinde ziyaret etti.
Polisler, bir süre sohbet ettiği çocuklara oyuncak armağan etti.
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