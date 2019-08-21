Türkiye, 4 yaşındaki Öykü Arin'i ilik nakli kampanyası ile tanıdı. "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasıyla 150 binin üzerinde donöre ulaşıldı.

Küçük kıza uygun donör bulunamadı ama kampanya sürecinde bağışlanan kök hücrelerden bazıları başka hastalarla eşleşti.

Öykü Arin'in tedavisi ise devam ediyor. Haziran ayında Baba Çağdaş Yazıcı'dan alınan ilik için testler yapılıyor. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, her ay, ilik uyumlu mu değil mi anlamak için test yapıldığını söyledi.

Öykü'nün tedavisinde ilk 1 yıl kritik. Tedavi başarıyla devam ederse minik Öykü sosyal hayata katılabilecek.

Kaynak: TRT Haber