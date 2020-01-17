Ali Ensar Yıldırım, 11 yaşında. Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan otizmli bir yetenek. Ayrıca dünyada nadir görülen bir yeteneğe sahip. Duyduğu bir müziği piyanoda kolaylıkla çalabiliyor. Çünkü onda "absolut" yani "mükemmel kulak" var.

Ali Ensar'ın babası Eyüp Yıldırım, "4 yaşlarında falan konuşmaya başlamıştı, konuşması gecikmişti. Mesela ayaklarımızda sallarken ninni söylediğimiz zaman falan ritm tutar eliyle göğsüne vururdu." dedi.

Hiçbir eğitim almadığı halde, piyano başında harikalar yaratıyor.

Ali Ensar dinlediği şarkıları 2 saatlik bir süreçte notalara dökebiliyor. Onun bir başka özelliği ise yine dinlediği şarkılardan esinlenerek oluşturduğu kendi bestelerinin olması.

"Bir tür mucize gibi"

"Kimse bana öğretmeden, çaldırmadan ben kendim çalmayı öğrendim. Bir tür mucize gibi. Daha ben 9 yaşıma geldiğimden beri müzik çalabiliyorum." diye konuştu.

Ailesi ve müzik öğretmeni kendisiyle yakından ilgileniyor.

Müzik Öğretmeni Fuat Lafcı da, Ali Ensar ile ilgili, "Ben elimden geldiğince piyanoyu nasıl aktif verimli notayla kullanabileceğini öğretmeyi planlıyorum. Bunun için büyük bir dinleme arşivi oluşturacağız. Klasik müziğe başlaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Ensar'ın yeteneğini yukarılara taşıması için desteğe ihtiyacı var. Hem iyi müzisyenlerle çalışması hem de maddi destek alması gerekiyor.

Haber: Sefer Azak

Kameraman: Cahit Yıldırım