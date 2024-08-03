İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alican ve Şerife Gül Hızlan çiftinin çocuğu olan İnci, her gün anneannesinin evinin balkonuna çıkıp çöp kamyonundaki temizlik işçilerine selam vermeye başladı.

Bir süre devam eden olayın ardından anne Şerife Gül, o anları gün gün kayıt altına aldı. Minik kız, yine temizlik işçilerine selam verirken görevlilerin dikkatini çekti. İnci'ye, temizlik işçisi abilerinin bir de sürprizi vardı. Camda gördükleri İnci'yi çağırıp oyuncak kamyon hediye ettiler. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Minik İnci temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor

Oyuncağı aldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan İnci, bir süre temizlik işçileriyle birlikte parkta oyun oynadı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan anne Şerife Gül ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenmeye ulaşırken, minik kızın mutlu olduğu anlar ise izleyenlerin içini ısıttı.