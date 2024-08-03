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Yaşam
İHA 03.08.2024 10:21

Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor

İzmir'de yaşayan 2 buçuk yaşındaki İnci Hızlan'ın annesi, kızının her gün balkona çıkarak çöp kamyonuna el salladığı ve temizlik işçilerinin minik kıza oyuncak kamyon hediye ettiği anları, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler binlerce beğeni alırken, minik İnci'nin mutluluğu da görenlerin içini ısıttı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alican ve Şerife Gül Hızlan çiftinin çocuğu olan İnci, her gün anneannesinin evinin balkonuna çıkıp çöp kamyonundaki temizlik işçilerine selam vermeye başladı.

Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor

Bir süre devam eden olayın ardından anne Şerife Gül, o anları gün gün kayıt altına aldı. Minik kız, yine temizlik işçilerine selam verirken görevlilerin dikkatini çekti. İnci'ye, temizlik işçisi abilerinin bir de sürprizi vardı. Camda gördükleri İnci'yi çağırıp oyuncak kamyon hediye ettiler. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor

Minik İnci temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor

Oyuncağı aldıktan sonra mutluluğu yüzünden okunan İnci, bir süre temizlik işçileriyle birlikte parkta oyun oynadı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan anne Şerife Gül ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Video, kısa süre içerisinde binlerce izlenmeye ulaşırken, minik kızın mutlu olduğu anlar ise izleyenlerin içini ısıttı.

Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor


 

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Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
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