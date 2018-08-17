19 farklı masal kahramanının yer aldığı "Masal Parkı"nı çocuklar açtı

Bolu Kılıçarslan Mahallesi'ndeki "Masal Parkı"nın açılış törenine, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve çocular katıldı.

"Çocuk olmanın bir özelliği de hayal kurmak"

Törende konuşan Arzu Aydın, çocuk olmanın bir özelliğinin de hayal kurmak olduğunu belirtti.

"Aslında hayal kurmayı insan hayatı boyunca devam ettirebilirse burada gördüğümüz ve neler yapılabileceğinin de bir örneğini gösteren bu tarz parklar ortaya çıkar. Masallar, Külkedisi ile Pamuk Prenses'te olduğu gibi insanın hayatında çok farklı yerlerden farklı yerlere gelebileceğini ama ümit etmenin, iyi olmanın ve sonuçta iyilerin kazanacağının göstergesi."

"Dünya ile yarışmak durumundayız"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise kenti adım adım dünyada yaşanılabilir yerler arasına sokmak için çalıştıklarını, Bolu'da fert başına 25 metrekarelik yeşil alan düştüğünü söyledi.

"Türkiye'de bu noktaya gelen başka bir il yok. Ama dünyada bizi geçenler var. Dünya ile yarışmak durumundayız çünkü biz dünya kentini ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken çocuklarımıza bir sözümüz vardı. Onu yerine getirememiştik. Şu an burada oluşturduğumuz park ise geleceğimiz olan çocuklarımızın parkı olacak. Çocuklarımızın burada rahat edeceklerini ve oynayacaklarını, ebeveynlerinin de burada mutlu olabilecekleri bir yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz."

Masal Park

Masal Parkı, çocukların hayal dünyasını ve yeteneklerini geliştirmeyi, yetişkinlere farklı bir mekan alternatifi sunmayı amaçlıyor.

Türk ve dünya literatüründeki efsane, masal ve destan kahramanlarının heykel betimlemeleriyle vücut bulduğu parkta, çocuklar "Kırmızı Başlıklı Kız", "Pinokyo", "Rapunzel", "Kül Kedisi", "Hansel ve Gratel" gibi masal kahramanlarını görebilecek.

Bolu'ya özgü simgelerin de çikolata ev, tavuk ev gibi yapılarla temsil edildiği parkın, eğlencenin yanı sıra değerler eğitiminin de mekanı olması planlanıyor.

Parkta, masal kahramanlarının yanı sıra çeşitli sosyal alanlar da yer alıyor.

Kaynak: AA