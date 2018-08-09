Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir'

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, gününü yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından yapılan sopanın üzerinde geçiren ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan 34 yaşındaki Fatih Kaydı'yı artık tüm Türkiye’de tanınıyor.

Yeşilyurt bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan ve kentte 7'den 70'e herkesin "Mercedes Kadir" olarak bildiği Fatih Kaydı, çocukluk yıllarından bu yana araba zannederek çeşitli objelerle süslediği kavak ağacından sopasıyla mahalle mahalle dolaşıyor.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Mercedes Kadir", trafik ışıklarında duruyor, yayalara yol veriyor ve sözde otomobilini kullanmadığı zamanlarda park ediyor. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, adeta Malatya'nın maskotu oldu.

Araba zannettiği sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir'e", kentte herkes saygı gösteriyor, çay ikramında bulunuyor, arabasına yol veriyor.

Fatih Kaydı, yıllardır sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Esnaf Eray Cangönül, yaptığı açıklamada, "Mercedes Kadir"i Malatya'da herkesin çok sevdiğini söyledi.

Kadir'in akşama kadar çarşı merkezinde sopasıyla gezdiğini ve esnafı ziyaret ettiğini anlatan Cangönül, "Kadir araba sandığı sopasıyla dolaşır. Mercedes Kadir Malatya'nın maskotu haline geldi. İş yerime geldiğinde yemeğini yer, çayını içer çıkar gider. Arabası bozulduğunda ise sanayiye gider, bakımını yaptırır, aynasını taktırır. Bazen esnaf arkadaşlarımız Mercedes Kadir'e şaka amacıyla 'araban burada kalsın sen git' diyor. Kadir de esnafa 'ben yürüyerek eve nasıl gideyim' diyor. Kadiri çok seviyoruz." diye konuştu.

Esnaf Yıldırım Ardağ ise 20 yıldır Mercedes Kadir'i tanıdığını ve çok sevdiğini ifade etti.

Mercedes Kadir'in Malatya'nın maskotu olduğunu dile getiren Ardağ, "Elinde uzun sopasıyla gezer. Trafikte araba sürer gibi gider, ışıklarda durur. Bazen kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek sopayı kullanıyor. Müziği coşkulu dinlerse koşarak gider. Malatya'da herkes Kadir'i tanır. Kadir, sopasını mercedes gibi görüyor o nedenle 'Mercedes Kadir' demişler. Kalbi temiz, saf bir insan. Kadir ile ilgili çok sayıda anımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA