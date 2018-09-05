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Lut Gölü'nden çıkan tuzdan heykeller

Tuzdan heykellerini Lut Gölü'nün sularına bırakan heykeltıraş Sigalit Landau, eserlerini gelecek yıl Avusturya'da sergileyecek.

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Heykeltıraş Sigalit Landau'nun tuzdan yaptığı heykeller göründüğü kadar hassas değil. 15 yıldır bu işle ilgilenen Landau, her yaz Dead Sea (Ölüdeniz) yani bilinen adıyla Lut Gölü yakınlarında yaşıyor.

Eserlerini Lut Gölü'nün sularına bırakan Landau, heykelin boşlukları tuz ile kaplanana kadar su altında bekletiyor. Ona göre heykellerinin biçimi doğanın ona sunduklarına bağlı. 

Balerin heykeli 200 kilogram ağırlığında olan Landau'nun tuzdan heykelleri gelecek yıl, Avusturya Salzburg'daki Rupertinum Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek. 

Kaynak: Reuters

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