Liceli girişimci Engin Zengin, çocukluk tutkusunu kazanca çevirdi. İş ziyareti için gittiği Tayland'da pomeranian cinsi köpek aldı.

Özel cins köpekleri yetiştirme fikriyle yola çıkan Zengin, bir yıl eğitim aldıktan sonra çiftlik kurdu:

"Yapabileceğim en güzel mesleklerden birisi. Yeniden dünyaya gelsem 'Hangi işi tercih edersin?' deseler yine bunu tercih ederim. Keşke bunu 25 yaşında öğrenseydim yapabilseydim."

Özel eğitimden geçtiler

Zengin ile köpekleri arasında kopmaz bir duygusal bağ var. Vaktinin çoğunu onlarla geçiren genç adam, çiftliğe girer girmez köpekler etrafını sarıyor. Özel eğitimden geçen köpekler isimleriyle çağrıldığında kucağa geliyor.

"Çocuklarımız gibi bir bağımız var. Hangisini çağırsam yanıma gelir. Hepsi ismini tanıyor. Adeta içlerinde bir insan var. Tam terapilik köpek. Bir psikoloğa gitmene gerek yok."

Hassas köpekler Lice'ye uyum sağladı

Çiftlikteki köpeklerin hepsi birbirinden gösterişli. Oldukça hassas olan safkan pomeranian cinsi köpekler kısa sürede Lice'ye uyum sağladı.

Çiftlikte 40 civarında köpek bulunuyor. Engin Zengin, bu küçük sevimli köpeklerin bakım ve beslenmelerini özenle yapıyor.

Değerleri bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor

Küçük cins köpeklerin değeri de bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor. Bu küçük sevimli köpekleri sahiplenmek isteyenler, Engin Zengin'e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşabiliyor.