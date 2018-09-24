"Gramofhan"da kuşaklar arası bağ kuruyor

Gaziantep'te yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Özcan, 10 yıl önce biriktirmeye başladığı plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoları "Gramofhan" adını verdiği mekanda vatandaşların beğenisine sundu.

Büyük emeklerle biriktirdiği materyalleri Gramofhan'da sergileyen Özcan, kuşaklar arasında bağ kurmayı amaçlıyor.

Duvarları Yeşilçam film afişleriyle süslenen, 1800, 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ve fonograflarla geçmişte yolculuğa çıkaran mekanı gezen vatandaşlar, satışa sunulan plaklardan da alabiliyor.

Geçmişe özlem duyan vatandaşlar veya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerin uğrak yeri haline gelen mekanın sahibi Mehmet Özcan, insanların kaybettiği duygularını hatırlamaları ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla böyle bir yer oluşturduğunu söyledi.

"30 binin üzerinde eser mevcut"

Özcan, "Bu bende tutku haline geldi. Eserler çoğalmaya başlayınca bunları insanlarla da paylaşma kararı aldım. Taş plaktan, 45'liklere 20 bin plak var. Toplamda 30 binin üzerinde eser mevcut. Türkiye'de görülemeyecek eserler burada mevcut" dedi.

Özcan, amacının insanların unuttukları duyguları yeniden hatırlamalarını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda görüyorum ki insanlar birbirinden uzaklaşmış. Eşler bile birbirinden uzaklaşıyor. Çarşıda, pazarda, trafikte karşılaştığımız insanlar tartışmaya, kavgaya hazır vaziyette. Eskiden insanlar sevecen, cana yakın iyi niyetliydi. Ben bu mekanı tasarlayarak insanları geçmişe götürmek, bizi yeniden aslımıza döndürmek istedim. İnşallah burada küçük de olsa bir kıvılcım başlatmak istiyoruz. Belediyeler başta olmak üzere iş birliğini artırırsak burada sanat ekinlikleri de yapmayı amaçlıyorum."

"İnsanlar yeniden plak üretmeye başladı"

Kurduğu mekanda 35-60 yaş arasına hitap edeceğini beklerken 20'li yaşlardaki vatandaşların çok büyük ilgi gösterdiğinden bahseden Özcan, gençlerin eskiye çok meraklı olduğunu, bilmedikleri eserleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özcan, Gramofhan'a gelen gençlerin plak ve pikap almak istediklerini belirtti.

Son zamanlarda bu ihtiyaçtan dolayı haftada 3-4 plak üretildiğini anlatan Özcan, "Bunlar arz talep meselesi. Buraya doğru bir eğilim olduğundan dolayı insanlar yeniden plak üretmeye başladı. Burayı kurarken kuşaklar arası etkileşim ve sosyal bir paylaşım olsun istedim. 18 yaşında bir genç buraya geldiğinde 50-60 yaşındaki birisiyle sohbet edebilsin, bir şey paylaşabilsin. Plaklardaki analog ses duygu eksikliğini tamamlıyor. Plak dinlerken ağlayan insanlar oluyor. İnsanların yeniden bu duygu yoğunluğunu yaşamasını istiyorum" dedi.

Kaynak: AA