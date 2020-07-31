Tamir takımlarını götürüp getiriyor. Arabaları kriko ile kaldırıp lastikleri değiştiriyor. Sivas'ta yaşayan Tuana Siren, henüz 10 yaşında.

Babası Hakan Siren, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 20 yıldır oto tamirciliği yapıyor.

Çırak bulamayınca onun yardımına küçük kızı yetişti. Küçük usta, işini incelikle yapıp babasının yükünü hafifletiyor. Ancak ders çalışmayı da ihmal etmiyor.

Kıızıyla çalışmaktan oldukça mutlu olan baba Hakan Siren, "Yaklaşık bir seneden beri yanımda ama öbür erkek çıraklara göre daha bence akıllı gibi. Şu anda 10 tane çırağa bedel bana." diye duygularını dile getirdi.

Onu gören esnaf, küçük Tuana'da kendi çıraklığını yaşıyor.

Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, "Birdenbire 40 yıl önce babamın beni getirdiği günlere döndüm. 40 yıl öncede babam elimden tutar beni getirirdi. Tabi Tuana kızımızın kız olması daha farklılık yaratıyor." diye konuştu.

Bu azminden ötürü gelecek yıl Tuana'nın eğitim masraflarını Oto Sanatkarları Esnaf Odası karşılayacak.