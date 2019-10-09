Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir bina yapımıyla dikkat çekiyor.

Binanın bir cephesi normal bir ev genişliğindeyken diğer cephesinde genişliği 2 metrenin altında. 8 katlı binaya zeminden bakıldığında insanda hayret ve korku arasında bir duygu uyandırıyor.

Apartman, 38 yıl önce bulunduğu arsanın tamamını kullanmak amacıyla bu ilginç bir mimari ile yapılmış.

Ancak bir yetişkinin kollarının uzunluğu kadar olan bu bölüm ile dairelere, sadece dar bir oda daha eklenebilmiş.

Bu ürkütücü görünümünden olsa gerek apartmanda çok fazla yaşayan yok.

Kaynak: TRT Haber