Kadın makine operatörü başarısıyla örnek oluyor

Tekirdağ Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın 45 kişilik üretim kadrosundaki tek kadın Sunay Eren, metal levhayı delerek şekil vermeye yarayan makineyi başarıyla kullanıyor.

Eren, buzdolabı üreten fabrikada muhasebe sorumlusuyken, CNC Punch adlı makinenin operatörü oldu.

CNC makinesine merak saldı

5 aydır ustabaşı olarak görev yapan Eren, bu alanda gösterdiği başarıyla işverenlerinin ve meslektaşlarının takdirini kazanıyor.

Eren, erkek işi olarak bilinen makineyi kullanarak algıları yıktığını söyledi.

Muhasebe sorumsuyken CNC makinesine merak saldığını ve kısa sürede makineyi kullanmayı öğrendiğini açıklayan Eren, "Bu işe sadece erkekler yapabilir gözüyle bakıyorlardı. Benim yapacağıma pek fazla inanmadılar. Çok çalıştım. Bu işi yapabileceğime inandım ve işimi severek yapıyorum" dedi.

“Herkes sevdiği işte başarılı olabilir”

Bir işin cinsiyete göre ayrılmaması gerektiğini söyleyen Eren, şöyle konuştu:

"Bir işi Ahmet yapıyorsa, Ayşe de yapabilir. Herkes sevdiği işte başarılı olabilir. İşimi gerçekten severek yapıyorum. İnanıyorum ki, ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlerde olacağım. İşe ilk başladığım zamanlarda bir takım olumsuzluklarla karşılaştım.”

"Komik tepkiler aldım"

Erkeklerin bakış açısının çok farklı olduğunu belirten Sunay Eren, “Kadınlar bu işi yapamaz. Gücü yetmez, tırnağı kırılır, ojesi bozulur gibi komik tepkiler aldım. Tabii benim bu işi yapabileceğimi gördüler. Benim bu işte ne kadar başarılı olduğumu gördüler" dedi.

Eren, kadınların ısrarcı olmaları durumunda, yalnızca erkeklerin yapabileceği düşünülen birçok işte başarılı olabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA