Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KADEM, kadın haklarına dair ilkelerini açıklayacak
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), yarın saat 11.00'de "kadın haklarına dair ilkelerini" açıklayacak.
KADEM’in ilan edeceği bildirge, kadın haklarını korumaya ilişkin ilkeleri, kültür coğrafyamızın değerleriyle harmanlayan ilk yazılı metin olma özelliğini taşıyor.
“Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” sloganıyla yola çıkan KADEM, ilkeler bildirgesini 5 Mart Cuma günü saat 11.00’de, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği programla açıklayacak.
Programda, kadın haklarının korunması adına önemli bir adım atılacak.
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