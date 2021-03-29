İzmir sahilinde 28 Mart günü 9 flamingo telef olmuş halde bulundu. Sıra dışı durum karşısında yetkililer, flamingoların ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Olay, akıllara Yunanistan ve Kıbrıs Adası'ndaki toplu flamingo ölümlerini getirdi. Son 1 ayda özellikle Yunanistan'ın Selanik şehrinde çok sayıda flamingo zehirlenerek telef oldu.

Saçmaları yiyen flamingolar zehirleniyor

Uzmanlar, Yunanistan'da yaşanan flamingo ölümlerini sulak arazilerde yasak avlanma yapan avcıların saçma kullanmasına bağlıyor. Saçmaları besin sanarak yiyen flamingolar bir süre sonra zehirlenerek ölüyor.

Flamingoların göç yolları bu dönemde Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru. İzmir’de telef olan flamingoların da Selanik'ten gelme ihtimali değerlendiriliyor.