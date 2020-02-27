Ankara'da yaşayan Şehriban Hırlak, 35 yaşında girişimci olarak iş hayatına atıldı. İŞKUR ve KOSGEB'in ortak yürüttüğü "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini aldı. Açtığı atölyede hastane ekipmanı üretmeye başladı. İşlerini kısa sürede büyüttü.

Girişimci Hırlak, başkalarının hayallerini gerçekleştirmek yerine kendi hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyerek, "Devletimizin bize sunmuş olduğu kursa katıldım. Sonra sertifikamı aldım. O şekilde 5 ay sonrasında da iş yerimizi açtık" dedi.

Ameliyathane ekipmanları, sterilizasyon aletleri üretiyorlar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İŞKUR aracılılığı ile Şehriban Hırlak üç kişiyle üretime başladı. Şu anda 16 kişiye istihdam sağlıyor. 2 çalışanın maaşı İŞKUR tarafından ödeniyor.

Hastane için gerekli olan bütün demirbaş ekipmanları ürettiklerini anlatan Hırlak, şunları söyledi:

"Ameliyathane ekipmanları, sterilizasyon aletleri, doktor el yıkama levyeleri, depolama ürünleri... Yani aklınıza gelebilecek her şeyin imalatını yapıyoruz."

Şirket, Romanya, Karadağ ve Irak'ın da aralarında olduğu 12 ülkeye ihracat yapıyor.