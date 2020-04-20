11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Ramazan'ın son günü ise 23 Mayıs.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs Cuma ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartları. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve aklı yerinde olması gerekir.

İlk iftar saat kaçta?

İstanbul'da ilk iftar saat 20:00'da. Ankara'da ise 19:43'te oruç açılacak. İzmirliler orucunu 20:03'te açacak.

İl il iftar saatleri için tıklayınız.

İşte, illere göre imsakiyeler;

Ankara imsakiyesi 2020

İstanbul imsakiyesi 2020

İzmir imsakiyesi 2020