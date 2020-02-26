Ömer, aı̇lesı̇nı̇n geçı̇mı̇nı̇ sağlamak ı̇çı̇n akşamdan gecenı̇n geç saatlerı̇ne kadar Reyhanlı'nın soğuk ve ıssız sokaklarında karton toplayıp, mendı̇l satıyor.

Eğı̇tı̇m hayatından kopmamak ı̇çı̇n sabah saat 7.30’da okuluna gı̇den Ömer, öğle saatlerinde eve geldikten sonra Kur'an eğı̇tı̇mı̇nı̇ almak üzere mahalle medresesı̇ne gı̇dı̇yor.

Yaklaşık 1 saat Kur'an eğı̇tı̇mı̇ alan Ömer, daha sonra mendı̇l satmak ve karton toplamak sokakları dolaşıyor.

Bu mesai ise gece yarılarına kadar sürüyor.

Ömer, Surı̇ye’dekı̇ yaşamı boyunca başından geçen onca sarsıcı olaya rağmen hala hayat dolu ve Türkı̇ye’ye, kendisine yardım edenlere mı̇nnettar.

"Hayatımız çok güzeldi"

Savaştan önce her şeyimiz vardı diyen Ömer, saldırılardan sonra yaşadıkları bölgede "hayatın bittiğini" söylüyor:

"Saldırılardan sonra babam iş bulamaz oldu ve yaşadığımız bölgeden çıkmak zorunda kaldık. Sabah ezanı ile birlikte köyümüzü terk ettik. İlk olarak Sarmada'ya gittik. O esnada rejim tekrar saldırı düzenledi. Oradaki durumu da görünce Afrin'e geçtik daha sonra al-Dana'ya sonra da mülteci kampına gittik, oradan da Türkiye'ye geldik."

"Aktör olmak istiyorum"

"İleride başarılı bir aktör olmak istiyorum. Çünkü bu alanda başarılı olduğuma inanıyorum. Hatta daha önce Suriye'de yaşadığımız dönemde belli gruplarda oyunculuk yapıyordum ve çok beğeniliyordum. Umarım o arkadaşlarım da iyidir. Allah onları muhafaza etsin."

Türk halkına teşekkür

Türk halkının her zaman kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Ömer, "Onlar sayesinde kötü hayatımızdan böyle güzel bir hayata tekrar sahip olabildik. Allah onları korusun" diyor.

Haber: Beheşti Abdullah Tekin