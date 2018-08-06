Genç girişimci "organik solucan gübresi" ile başarıyı yakaladı

Hatay Hassa'da yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, Çukurova Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra memleketine döndü.

"Pis işlerle uğraşma" dediler

Okuduğu bölümle ilgili iş arayışına giren genç kız, müteahhit olan babasının tavsiyesiyle hiç bilmediği solucan gübresi üretimine merak sardı.

İnternetten yaptığı araştırmalarla bu işe girmeye karar veren Nur, ailesinden aldığı destekle kendi tesisini kurdu.

Çevresindekilerin "Pis işlerle uğraşma", "Ne işin var solucanların içinde" gibi sözlerine aldırış etmeyen genç girişimci, bir yıl önce başladığı solucan gübresi üretiminde önemli bir seviyeye geldi.

Evinin bahçesine organik solucan gübresi tesisi kurdu

Nursel Nur, babasının yönlendirmesi ve katkılarıyla evinin bahçesine organik solucan gübresi tesisi kurduğunu söyledi.

İlk etapta 250 bin solucanla üretime başladığını belirten Nur, bir yıl içerisinde bu miktarın 5 milyon solucana ulaştığını anlattı.

"Stajımı yaparken insanlarla uğraşmanın çok zor olduğunu fark ettim ve geleceğe yönelik düşüncelerim değişti. Babamın da tavsiyesiyle bu işi keşfettim. Başlangıçta çok zor dönemlerden geçtim. Ön yargı çok yüksekti. Çevremde bana, 'Ne işin var bu pis işte', 'Evlen gitsin' ya da 'Git temiz, klimalı bir ortamda çalışsana' gibi sözler söylendi ama ben tüm olumsuz yorumlara rağmen kararlıydım ve kendi işimi kurdum."

İnternet üzerinden pazarlamaya başladı

Kısa sürede her şeyin yolunda gittiğini ve artık işinin patronu olduğunu söyleyen Nursel Nur, sosyal medya hesabı oluşturarak üretimlerini pazarlamaya başladı.

Solucan gübrelerine internet üzerinden çok fazla talep olduğunu ifade eden Nur, "Yaptığım her adımı paylaştım. O şekilde pazarımı oluşturdum. Üretime başladığım günden bu yana 10 ton civarında solucan gübresi ürettim ve bunlardan 20 bin liralık gelir elde ettim" dedi.

"Talep olunca başkasından da alıp satmaya başladım"

Nursel Nur, solucan gübresinin, çiftçiler tarafından da tercih edildiğini ve beğenildiğini anlattı.

"Şu an çok şükür satışlarımız iyi gidiyor ve üstelik benim gübrem bana yetmiyor. Talep olunca başkasından da alıp satmaya başladım. Hiçbir şekilde içerisinde kimyasal madde yok. Toprağa verimi oldukça yüksek."

Kaynak: AA