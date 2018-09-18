Gaziantep'in ekonomik ve lezzetli kış yemeği mıcırık aşı

Zengin ve lezzetli mutfağıyla 2015 yılından bu yana gastronomi dalında Türkiye'yi UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda temsil eden Gaziantep'in pek bilinmeyen tatlarından "mıcırık aşı", lezzeti ve besleyiciliğinin yanı sıra ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kuru dolma yapımında kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak adlandırılan tepe kısımları da çöpe atılmıyor.

Patlıcanlar oyulurken kesilen bu kısımlar, küçük parçalara ayrılıp güneşte kurutuluyor ve özellikle kışın "mıcırık aşı" olarak sofralara geliyor.

İçerisinde kurutulmuş patlıcan, pirinç, kuru biber, yağ, sarımsak, soğan, salça, limon tuzu ve baharatlar bulunan bu yemek, lezzetiyle dikkat çekiyor.

Gaziantep Gastronomi ve Aşçılar Derneği (GASDER) Başkan Yardımcısı Battal Yıldırım, Gaziantep mutfağının kebap ve baklavadan ibaret olmadığını, yüzlerce çeşit kazan yemeği bulunduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarında tüketiliyor

Gaziantep mutfağının çeşitliliği ve lezzetiyle dünyada bir eşi daha bulunmadığından bahseden Yıldırım, bu tatlardan biri olan mıcırık aşının özellikle kış aylarında kentteki hemen hemen her evde yapıldığını belirtti.

Yıldırım, patlıcanların üst kısımlarının genellikle kesilerek çöpe atıldığını anlatarak şunlardan bahsetti:

"Biz yaz mevsiminde patlıcanların alt taraflarını oyup dolma yapmak için kurutuyoruz. Patlıcanların börk dediğimiz üst kısımların da doğrayıp kurutup kışın yemek için hazırlıyoruz. Mıcırık aşı çok basit ama bir o kadar da lezzetli bir yemek. Her evde yapılabilecek her bütçeye uygun bir yemek. Malzemesi patlıcan, pirinç, biber, sarımsak, salça, baharat. Gaziantep mutfağı ne kadar zenginse bir o kadar da fakir aslında. Neden fakir derseniz? Gaziantep mutfağı yokluktan geldiği için bu kadar çeşitli. Bir patlıcandan 36 tane yemek üretebilmişiz. Başka yerlere baktığınızda bunu göremezsiniz. Kurutulmuş patlıcan soslar ve baharatlarla birleşince inanılmaz bir tat ortaya çıkıyor. Kışın çoğu evde yapılır bu yemek."

Yıldırım, mıcırık aşının yapılışını şöyle anlattı:

"İnce ince doğradığımız soğanı zeytinyağında kavuruyoruz. Domates ve biber salçası koyuyoruz. Ardından önceden ıslattığımız pirinci ekleyip üzerine bir miktar suyunu koyuyoruz. Pirinçler biraz pişince, önceden haşlayıp yıkadığımız kuru patlıcanları ekliyoruz. Bunlar özleşince minik minik doğradığımız sarımsağı ekliyoruz. Bir çay kaşığı limon tuzunu yarım limonun suyunda eritip yemeğimize ekliyoruz. 5-10 dakika suyunu çeken yemeğimiz hazır hale geliyor. Eğer evde pirinç yoksa bulgur da kullanılabilir. İstenirse içine kıyma da ekleyebilirler."

Kaynak: AA