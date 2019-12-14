Yaşam
Evini su basan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı14 Aralık 2019 Cumartesi 23:59 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 00:02
Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar nedeniyle evini su basan yaşlı ve hasta kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evinden çıkarıldı.
Şanlıurfa'da bugün sabah saatlerinde başlayan yağışlar, hayatı olumsuz etkilerken bazı evler de zarar gördü.
Merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda tek yaşadığı evini su basan ameliyatlı ve yaşlı İslim Gören, konuttan çıkamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, merdiven yardımıyla çıktıkları evin ikinci katından yaşlı kadını aşağı indirdi.
Sağlık durumu iyi olan Gören, yakınlarına ait bir eve götürüldü.
Kaynak: AA
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