Koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘Evde kal’ çağrısı yapılıyor. Özellikle en önemli risk grubunda yer alan 65 yaş üstü insanlar için bu çağrı hayati önem taşıyor.

Salgına karşı evlerinde izole olanlar alışveriş için dahi evlerinden çıkmazken, gıda gibi temel ihtiyaçlarını koronavirüs riskine aldırmadan fedakarca çalışan motosikletli kuryeler sağlıyor.

Ambalajlar mutlaka evlerin dışında açılmalı

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, toplumu koronavirüs riskinden korunmak için ellerinden gelen fedakarlığı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirterek, “Evet risk altındayız ama işimizin doğası böyle” diyor.

“Tedbir almaya çalışıyoruz ama asıl iş sipariş sahibinde bitiyor.”

Özellikle gıda sektöründe ürünlerin kendilerine gelene kadar en az 2-3 kere el değiştirdiğini hatırlatan Özdemir, ürünlerin eve girmeden önce dezenfekte edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Motosiklet üzerinde saatler geçirdikleri için ne kadar önlem alsalar da bu virüsü taşıyabileceklerini söyleyen Mustafa Özdemir, kurye ile getirilen ürünlerin ambalajlarının mutlaka evin dışında açılmasını tavsiye ediyor. Özdemir’e göre ayrıca kuryelerin ürünleri getirdiği poşetlerin de mutlaka çöpe atılması gerekli.

Fotoğraf: AA

Temassız teslimat seçeneği tercih edilmeli

Koronavirüsten korunmada en önemli aktörün kuryeden önce tüketicinin kendisi olduğunu hatırlatan Özdemir, tüketicinin 'temassız teslimat' seçeneğini kesinlikle kullanması gerektiğini, paketin kurye ve kişi arasında temas olmadan teslimini sağlayan bu yöntemin çok etkili olduğunu söyledi. Özdemir, ödeme konusunda da kredi kartı ya da nakit yerine online ödeme seçeneğini kullanılmasının kendileri açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

Kuryenin sağlığını işvereni düşünmek zorunda

Tüketici sağlığı kadar motosikletli kuryelerin sağlığının da aynı derecede önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Özdemir, bunun için işverenin elini taşında altına sokması gerektiğinin altını çizdi.

Motosikletli bir kuryenin günlük kazancının belirli olduğunu söyleyen Özdemir, “Bir kurye günde en az 7-8 siparişe gidebiliyor. Her sipariş için de farklı gözlük, eldiven ve maske kullanması gerekiyor” dedi.

Motosikletli kuryelerin her sipariş için farklı hijyen ekipmanları alabilecek maddi güce sahip olmadığını söyleyen Özdemir bu nedenle işverenlerin ekipman konusunda devreye girmesi gerektiğini belirtti.

“Hem çalışan hem de müşteri açısından işverenin bu noktada kesinlikle hijyen ekipmanlarını tedarik etmesi gerekiyor. Aksi takdirde iki taraf için hem sağlık hem de maddi açıdan büyük sıkıntılar doğabilir.”

Kuryeler de hijyen kurallarına uymalı

Özdemir, kuryelerin de kendileri ve çevrelerindeki insanlar için alması gereken önlemler olduğunu hatırlatıyor. Kıyafetlerini gerekiyorsa evlerine girmeden değiştirmeleri gerekiyor.

Özellikle motosiklet ekipmanı olan kasklarını ve botlarını tıpkı ürünlerde olduğu gibi çamaşır suyu ile dezenfekte etmeleri gerektiğini belirten Özdemir, motosiklet kıyafetlerinin de eve girer girmez çamaşır makinesine atılmasını tavsiye ediyor.



