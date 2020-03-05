Isparta'da 1973 yılında dünyaya gelen ve okul yıllarında atletizmle uğraşan Zehra Yıldızhan, gülle, cirit, disk atma dallarında başarılı bir sporculuk dönemi geçirdi. Türkiye dereceleri bulunan Zehra Yıldızhan, okul hayatından sonra evlendi.

Evde oturmak yerine kasap dükkanı olan eşine yardımcı olmak amacıyla her sabah onunla işe gitmeye başlayan Zehra Yıldızhan, "Şunu da yapayım", "Buna da yardım edeyim" derken kasaplığa alıştı.

İlk zamanlarda kendisini kasaplık yaparken görenler şaşırırken özellikle kadın müşteriler Zehra Yıldızhan'a daha çok ilgi göstermeye başladı.

Sonra müşterileri kendisine alışan ve bu durumdan memnun olan Zehra Yıldızhan, 28 yıllık kasaplık serüvenini anlattı.

"Zor ama işimi seviyorum"

Okul yıllarında tek hayalinin beden eğitimi öğretmeni olmak olduğunu söyleyen Zehra Yıldızhan, "Kısmet değilmiş olamadık, kasap olduk." dedi.

Kasaplığın zor olduğunu ancak mesleğini sevdiğini söyleyen Zehra Yıldızhan, ilk zamanlarda neredeyse bir parçası 40- 50 kilogram olan dana butlarını omuzlamaktan dolayı bel fıtığı olduğunu ancak mesleğini sevdiği için vazgeçmediğini söyledi.

"Hayvansever biriyim"

Yıldızhan, çocukken Kurban Bayramlarında kendisini banyoya kapatan biri olduğunu ancak kasap olunca mecburen hayvan da kestiğini anlattı:

"Aslında ben hayvansever biriyim ve çoğu kedi köpeği sahiplenen hayvansever dernekleriyle koordineli çalışan biriyim. Bu huyum her ne kadar mesleğimle bağdaşmasa da yapmak zorundayım."

Kedisi Nazmiye en yakın arkadaşı

2009 yılında eşinden ayrıldıktan sonra, Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan ve kızının adını taşıyan kasap dükkanında tek başına çalışmaya devam eden Zehra Yıldızhan'ın en yakın dostu ise kedisi Nazmiye.

İş yerinde rahatça dolaşan ve hiçbir ete dokunmayan Nazmiye iş yerinin önünde bekleyen hiçbir kedinin içeri girmesine de izin vermiyor.

Sahibi yorulup kahve içmek için oturduğunda hemen kucağına oturan kedi Nazmiye, kendisini onun şefkatli ellerine bırakıyor.

Müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Zehra Yıldızhan'ın iş yerine gelen bir müşterisi, "Görünce çok şaşırdım ama çok güzel bir şey. Kadın erkek eşitliği dedikleri bu olsa gerek." dedi.

"Erkeklere taş çıkartır"

Kasap ve şarküterilere tavuk temin eden bir firmada satış sorumlusu olarak çalışan eleman ise "Ben ilk geldiğimde biraz şaşırdım ama Zehra hanımı tanıdıkça bu bize gayet normal geldi. Hatta diyebilirim ki işinin erbabı biri ve erkeklere taş çıkartır." dedi.