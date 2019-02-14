Her şey öğrencilerin daha iyi İngilizce öğrenmesi için düşünüldü. Oyunlar ve aktiviteler yapılıyor, yalnızca İngilizce konuşuluyor.

Erzincan'da öğrencilere daha iyi yabancı dil eğitim öğrenmesi için okul içine "Speaking Kafe" açıldı. Amaç öğrencilere pratik yapma imkanı sunmak.

İngilizce Öğretmeni Seda Cengiz, "Bu alanda ihtiyaç olduğunu düşündük. Çünkü sınıfta dört duvar arasında öğrenciler kendilerini ifade etmekte zorluk çekebiliyorlar. Bir müfredat yetiştirme kaygısıyla öğretmenler genelde konuşma aktivitelerini malesef es geçebiliyorlar. Bundan dolayı biz speaking cafe uygulamasını başlattık" dedi.

Öğrencilerin kafeye ilgisi yoğun. Burada sohbetlerde, siparişler de İngilizce veriliyor. Kafede 7 farklı liseden 14 öğretmen ders veriyor.

Kaynak: TRT Haber