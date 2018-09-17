Egeli turizmciler bu sezondan memnun

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Ege'de turizmciler 2018 yaz sezonunu mutlu bir şekilde noktalıyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe 2018'de mucizelerin yaşandığını söyledi.

"Geçen seneye göre yüzde 45'lik artış söz konusu"

Sezon öncesi beklenenin çok üstüne çıkıldığını belirten İşler, "Sezon boyunca yüzde 100'e varan doluluk oranlarımızı koruduk. İzmir özelinde özellikle Almanya ve İngiltere vatandaşlarının yoğun talepleriyle karşı karşıyayız. Geçen seneye göre yüzde 45'lik bir artış söz konusu" dedi.

Sezon sonuna gelinmesine rağmen ekim ayında da yabancı tur operatörlerinin Türkiye'den vazgeçmediğini, ay sonuna kadar bazı otellerin doluluklarını koruduğunu vurgulayan İşler, 2019'da da bu artışın sürmesini beklediklerini söyledi.

İşler, "Gelecek yıl yakalamış olduğumuz turist sayısı ve döviz girdisinin üstüne çıkacağımıza eminiz. Şimdiden gelen rezervasyonlar gelecek yılın bereketine işaret ediyor" diye konuştu.

"Gelecek sezonun çok daha iyi olacağını umut ediyoruz"

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde de yoğun geçen sezon turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Özellikle İngiltere, Polonya, Sırbistan gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupalı turistlerin tatil için tekrar Türkiye'yi tercih etmesi otellerin doluluk oranlarını ortalama yüzde 90'lara yükseltirken, ilçelerde yaşanan yoğunluk da oldukça yüksekti.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, ilçedeki yoğunluğun ekim sonuna kadar sürmesini beklediklerinden bahsederek, şunları söyledi:

"Sezon ortalamasına bakacak olursak otellerin doluluk oranlarının yüzde 80-85 aralığında olacağını düşünüyoruz. Gelecek sezonun çok daha iyi olacağını umut ediyoruz. Önümüzdeki yıl hem fiyatlarımız artacak hemde tüm pazarlardan çok daha iyi verim alacağız. Bütün veriler, bütün göstergeler gayet olumlu."

"Yaz nüfusu 1 milyona ulaştı"

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de, özellikle Kurban Bayramı tatilinde ilçe nüfusunun 1 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini, toplam turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30'luk artış olduğunu belirtti.

Cengiz, "Ekim sonuna kadar yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde gelecek sezonun bu seneden çok daha iyi olacağı kesin. Sadece Orman Kampı'nda 60 bin kişi kalmış. Sezon boyunca otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ların altına düşmedi. Yüzde 100'leri gördüğümüz zamanlar oldu" dedi.

Kaynak: AA