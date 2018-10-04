Duymakta güçlük çeken tiyatroseverler için akıllı alt yazı gözlükleri

Sanatçıların diyaloglarını duymakta güçlük çeken tiyatroseverler için yeni bir gözlük üretildi. Japon teknoloji firmasının geliştirdiği akıllı gözlükler sayesinde, oyuncuların sözleriyle senkronize edilen alt yazılar izleyiciye sunuluyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Eugène Ionesco'nun "Kralın Çıkışı" oyununu izleyen tiyatroseverler, artırılmış gerçekliğe sahip gözlüklerden yararlandı.

Ulusal Tiyatro'dan Jonathan Suffolk, Leeds Beckett Üniversitesinden bilgisayar bilimcileriyle iş birliği yaptıklarını söyleyerek, sanatçıların seslerini dinleyen bir konuşma-takip sistemi geliştirdiklerini anlattı.

"İlk kez her şeyi yorumlayabildim"

Mevcut sistemde komut dosyasından gelen diyaloğun kullanıldığını belirten Suffolk, "Yani bir oyuncu çizginin üzerine geldiğinde, sistem bunu algılıyor ve alt yazı ekranını ayarlıyor. Bu teknolojiyi konuşma tanıma teknolojileriyle birleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Akıllı gözlükleri deneyen tiyatroseverlerden kısmen sağır olan Tim Hardy, sahnedeki replikleri üretilen akıllı gözlük sayesinde takip edebildi.

Koklear implant kullanan Hardy, normal bir sohbeti kolayca yapabildiğini, ancak bu akıllı gözlük ile tiyatroda her şeyi ilk defa yorumlayabildiğini söyledi.

Kaynak: Reuters