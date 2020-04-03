Zorunlu ev günlerini eğlenceli hale getirmek için pek çok seçenek bulunuyor. Dijital geziler de bunlardan biri... Özellikle seyahat etmek ve yeni kültürleri tanımaktan hoşlananlar için internette eşsiz olanaklar mevcut. Öyle ki sayısız tarihi mekan sadece bir tık uzaklıkta. Bu sayede Peru’ya uzanıp gizemli Machu Picchu şehrini gezmek, Hindistan’da Şah Cihan’ın eşi için yaptırdığı Tac Mahal’i görmek ya da dünyanın en uzun savunma duvarı Çin Seddi üzerinde yürümek mümkün. İşte Google Arts&Culture üzerinden yapacağınız küçük bir aramayla gezebileceğiniz yerlerden birkaçı...

Peru’nun gizemli şehri: Machu Picchu

And Dağları’nın tepesinde bütün gizemiyle duran Machu Picchu’nun geçmişi 15. yüzyıla dek uzanıyor. İnka hükümdarı Pachacutec Yupanqui tarafında inşa ettirilen Machu Picchu, Peru’nun Cusco şehrine 88 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Machu Picchu şehri birbirine merdivenlerle bağlı 200’den fazla taş yapıdan oluşuyordu. Kaynaklara göre İspanyolların istilasından, dağlar arasında kaldığı için fark edilmeyerek kurtulan şehir, çiçek hastalığı salgını nedeniyle terkedildi. Machu Picchu 1911’de tesadüfen bulundu. O günden bu yana da Güney Amerika’nın en fazla turist çeken yerleri arasında.

Hindistan’ın sembolü: Tac Mahal

Hindistan’ı ziyaret eden turistlerin görmeden geri dönmedikleri yerlerden biri olan Tac Mahal, Agra şehrinde bulunuyor. Babür İmparatoru Şah Cihan’ın genç yaşta vefat eden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırdığı muhteşem güzellikteki anıt, İslam mimarisinin de önemli yapıtları arasında gösteriliyor.

Tac Mahal, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin proje arasından seçilerek inşa edildi. İnşaat 1632’de başlandı ve 20 yılda tamamlandı. Duvarlarında 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta ve 50 incinin yer aldığı Tac Mahal aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde.

Endonezya’daki Hindu Tapınağı: Prambanan

Dünyanın en güzel ve en büyük tapınaklarından Prambanan, 250’den fazla büyüklü küçüklü yapıdan oluşuyor. 9. yüzyıla tarihlenen tapınak kompleksi, Hindu prensi Rakai Pikatan tarafından yaptırıldı. Zaman içerisinde yağmalanan, depremlerle sarsılan tapınak 1937’de restore edilerek yenilendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Prambanan, Endonezya’nın Yogyakarta kentinin 17 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Kompleks, tipik Hint mimarisinin özelliklerini taşıyor ve turistlerden büyük ilgi görüyor.

En uzun savunma duvarı: Çin Seddi

Günümüzde 2 bin 500 kilometrelik kısmı ayakta kalan Çin Seddi aslında çok daha uzundu. MÖ 221 ile MS 608 yılları arasında parça parça inşa edilen yapının uzunluğu, yıkılmış kısımlarıyla birlikte yaklaşık 9 bin kilometreyi buluyordu. Ancak yapılan son arkeolojik araştırmalara göre, bütün kollarıyla birlikte Çin Seddi’nin toplam uzunluğunun 21 bin 196 kilometre olduğu söyleniyor. Bir ucu çöle diğer ucu okyanusa dek uzanan Çin Seddi üzerinde kale, kule ve odalardan oluşan 44 bin yapı bulunuyor.

Roma’nın simgesi: Kolezyum

Roma İmparatorluğu döneminden günümüze miras kalan Kolezyum, yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildi. Depremler, bu anıtsal yapının büyük ölçüde yıkılmasına neden oldu. Ancak Kolezyum’un ayakta kalan kısmı bile, İtalya’ya yolu düşenleri kendine hayran bırakmaya yetiyor.

55 bin seyirci kapasiteli bu görkemli yapının en etkileyici bölümü kuşkusuz arenası. Aynı zamanda Roma’nın simgesi sayılan tarihi mekan zamanında gladyatör dövüşlerine, tiyatro oyunlarına, hatta idamlara sahne oldu. Adını İmparator Neron’un “Colossus” adlı heykelinden alan Kolezyum’un yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan yer altı yapısı da dikkate değer.