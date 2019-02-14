NASA tarafından 20 yıl boyunca her gün, dünyanın neredeyse her yerinin 4'er kez uydu fotoğraflarının çekilmesiyle elde edilen veriler, yerkürenin giderek yeşillendiğini gösterdi.

Boston Üniversitesinden Ranga Myneni ve meslektaşları, 1990'ların ortalarından itibaren bitki örtüsüyle kaplı toprakların toplam miktarını ve zaman içinde nasıl değiştiğini izlemeye başladı.

Bilim insanları, Dünya genelinde yeşil alanların 2000'li yılların başından bu yana yüzde 5 arttığını, bunun, tüm Amazon yağmur ormanlarının kapladığı alana eşdeğer olduğunu belirtti.

Yeşil alanlardaki artış en fazla Çin ve Hindistan'da görüldü. Yüzde 10'dan fazla artışla ilk sırada yer alan Çin'i, yaklaşık yüzde 6,5 artışla Hindistan, yüzde 4,5 artışla Avrupa Birliği ülkeleri ile yüzde 4 artışla Kanada takip etti.

Meyve sebze üretiminde yüzde 35-40 civarında artış

NASA'nın Ames Araştırma Merkezinden ve araştırmanın ortak yazarlarından Rama Nemani, şunları söyledi:

"Bu uzun vadeli veriler daha derine inmemizi sağlıyor. Dünyada yeşillenme ilk kez gözlemlendiğinde, bunun daha sıcak, daha yağışlı bir iklim ve gübrelemeye bağlı olduğunu düşündük. Şimdi uydu verileriyle insanların da bu duruma katkıda bulunduğunu görüyoruz."

Çalışmada, Çin’in küresel çapta yeşillenmeye yaptığı katkının yüzde 42'sinin, toprak erozyonu, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla geliştirilen, ormanların korunması ve genişletilmesine yönelik programlarla sağlandığına dikkat çekildi.

Çin'de yeşillenme değişiminin yüzde 32'si, Hindistan'da da yüzde 82'sinin yoğun gıda mahsulü ekiminden kaynaklandığı belirtilen çalışmada, Çin ve Hindistan'da bakliyat, meyve ve sebze üretiminde 2000 yılından bu yana yüzde 35-40 civarında artış sağlandığı kaydedildi.

Çalışmanın sonuçları "Nature Sustainability" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA