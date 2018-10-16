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Dikenli dallar arasında toplanan alıç köylülerin gelir kapısı oluyor

Diyarbakır'ın Karacadağ yöresinde köylüler, dikenli dallar arasında topladıkları alıçları satarak gelir sağlıyor.

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Dikenli dallar arasında toplanan alıç köylülerin gelir kapısı oluyor

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırlarında yer alan taşlık arazilere sahip Karacadağ'da doğal ortamda yetişen alıç ağaçları, sonbaharda yöre halkına ayrı bir lezzet sunuyor.

Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylül ayından sonra yetişen sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir kapısı da oluyor.

Dikenli dallar arasında alıç topluyorlar

Karacadağ yöresinde yaşayan köylüler, alıç toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor ve 15 kilometrelik güzergahta yorulana dek dikenli dallar arasında alıç topluyor.

Topladıkları alıçların bir kısmını evlerinde tüketen köylüler, bir bölümünü de kilogramını 3 ya da 4 liradan satıyor.

İnanözü köyünde yaşayan ve alıç toplamaya çıkan Abdurrahman Uğurlu, lezzetinin yanı sıra alıcın kalp ve mide başta olmak üzere bütün organlar için şifalı olduğuna inanıldığını belirterek, "Dikenli bir ağaç ve toplaması zor oluyor. Ellerimize dikenleri hep batıyor. Ama lezzetli. İnsanlar lezzeti için gelip burada topluyor" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Siverek, Diyarbakır, alıç
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