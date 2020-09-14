TBMM Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, dijital dünyanın çocukları nasıl etkilediğini ve alınması gereken tedbirleri içeren bir rapor hazırladı.

Rapora göre, şiddet sahneleri çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor. Ergenlik dönemine kadar televizyonda 200 bin şiddet sahnesi izleniyor. Raporda yer alan diğer bilgiler şöyle:

- Çocuklar ekrandan uzak tutulmalı.

- Dijital oyunların güvenliğinin denetimi için çalışmalar yapılmalı.

- Çocukların kullandığı sosyal medya siteleri ve çocuk oyunları denetlenmeli.

- Uyuşturucu ve çocuk pornografisi açısından sanal alan takip edilmeli.

- Haberlerde çocukların temel hakları korunmalı.

- Şiddet mağduru çocukların kimliği haberlerde gizli tutulmalı.

- Çocuklarla ilgili istismar haberinde olayın ayrıntılarına yer verilmemeli.