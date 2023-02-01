Sevdikleri ile görüntülü konuşuyorlar, film izliyor,sesli kitap dinliyorlar. Osmaniye'de bulunan Özden Huzurevi'nin sakinlerinin her birinin ayrı bir hikayesi var.

Yaşlıların rahat etmesi için tüm imkanlar sağlanıyor. Geçen yıl ekim ayında hayata geçirilen "Dijital bahar odası" projesi de huzurevi sakinlerine moral oldu. Yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek amacıyla oluşturulan proje büyük ilgi görüyor. Huzurevi çalışanları yaşlılara eğitim de veriyor.

Projenin yaygınlaştırılması planlanıyor

Dijital Bahar Odası'nda huzurevi sakinlerinin yüzünü e çok sevdikleri ile istedikleri zaman görüntülü konuşmak güldürüyor. "Dijital bahar odası" projesinin huzurevlerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Huzurevlerinde yaygınlaştırılması planlanan "Dijital Bahar Odası" projesine ilişkin, huzurevi sakinleri duygularını şöyle dile getirdi;

"Burada zamanımız çok şahane geçiyor. Her şeyimiz dört dört dörtlük; ne desek hemen elemanlar yetişiyor, biz haklarını ödeyemeyiz."

"Burada dolu dolu geçiyor günümüz, hocalarımız geliyor aşağıdan, el işleri yapıyoruz. Yani hep birlikteyiz, gayet güzel."

Haber: Sena Kaya

Kamera: Memiş Akçam