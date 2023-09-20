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Yaşam
DHA 20.09.2023 22:05

Dayı- yeğen ilkokulda aynı sırayı paylaşıyor

Isparta'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ayşenil Kaya ile dayısı 8 yaşındaki Uğur Arslantürk aynı sınıfta okuyor. Aynı sırayı paylaşan dayı- yeğen, okula birlikte gelip gidiyor.

Dayı- yeğen ilkokulda aynı sırayı paylaşıyor
[Fotograf: DHA]

Merkeze bağlı Yakaören Köyü İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi Ayşenil Kaya, dayısı Uğur Arslantürk ile aynı sınıfı paylaşıyor.

Kaya ve Arslantürk okula birlikte gelip, gidiyor. Aynı sırada oturan, teneffüslerde birlikte oynayan dayı ve yeğen tüm günlerini beraber geçiriyor.

Dayı- yeğen ilkokulda aynı sırayı paylaşıyor

Dayısıyla aralarının çok iyi olduğunu belirten Ayşenil Kaya, "Oyun oynuyorum onunla, top oynuyorum. Derslerimize çalışıyoruz. Onunla beraber okula gelip, gidiyoruz" dedi.

Uğur Arslantürk de "Ayşenil ile iyi anlaşıyorum. Bazen top oynuyoruz, bazen boyama yapıyoruz, bazen de zıpzıpa biniyoruz. Teneffüslerde de beraber oynuyoruz. Yeğenimi çok seviyorum" diye konuştu.  

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