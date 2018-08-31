Çocuklar fındık tarlasından alınıp sinemaya götürüldü

Düzce'de yürütülen "Fındıkta Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" kapsamında, sinemaya götürülen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ILO, Çilimli Kaymakamlığı, Çilimli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında, çocuk işçiliğin önlenmesi, derslerde yardımcı olacak eğitimlerin verilmesi, çeşitli zeka oyunları ve sportif aktivitelerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda çeşitli sosyal aktiviteler yapan çocuklar, uçurtma şenliği, sinema günü ve müze gezileri gibi farklı programlarla tarladan uzak tutuluyor.

Proje öğretmeni Muhammed Ozan, yürütülen projenin fındık mevsimi süresince devam edeceğini söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin nisan ayında evlerinden ayrıldığını ve kasım ayı başına kadar evlerinden uzakta olduklarını belirten Ozan, "Bu proje sayesinde amacımız nisan ve kasım ayı arasındaki eğitim programında kaybedilen zamanı çocuklara tekrar kazandırabilmek. İkinci bir amacımız ise mevsimlik tarım işinde çocukları tarlaya getirmemek ve çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek" dedi.

Ozan, çocuklarla çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdiklerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Bugün çocuklarımızla birlikte sinemaya geldik. Çoğu sinemaya hiç gelmemiş. Bundan sonra müze gezilerimiz olacak. Nihai amacımız çocukları sosyal olarak geliştirebilmek. Bu çocuklarımızı biz öğretmen arkadaşlarla birlikte tarla tarla gezerek topladık."

Kaynak: AA