Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel bir okulda eğitim gören Aymina Turmuş, matematik öğretmeni Cansu Gökçe’nin organizasyonu ile katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda katıldı.

6 aşamadan oluşan yarışmanın üçüncü aşamasında sorulan 9 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Emine ve Hakan Turmuş çiftinin kızı Aymina, dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan 7 bin 328 öğrenci arasından birinciliği kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

3 aşama daha var

Aymina Turmuş soruların biraz zor olduğunu belirterek, "Sorular azıcık zordu. Tek tek geçtim. Sınava çalışarak hazırlandım. Evde çalışıyordum. Test kitaplarımdan çözüyordum. Bir de tahtada yapıyordum” dedi.

Aymina’nın başarısının diğer öğrencileri de olumlu yönde etkilediğini söyleyen öğretmen Cansu Gökçe, şöyle konuştu:

"Kanada merkezli bir sınav bu. Bilgisayar ortamında internet üzerinden yapılıyor. Sorularımız İngilizce matematik soruları. 6 aşamadan oluşuyor. Eylülde ilk aşamasından başladık. Üçüncü aşamasında da Aymina 9 sorunun 9’una da cevap vererek birincilik elde etti. Şu an 3 aşamamız daha var. Sınavımız mayısta sonuçlanacak. Bu başarı diğer çocukları da çok etkiledi. Matematik dersi olduğu için çocuklar bu tarz yarışmalara karşı önyargılılar. Kendi içlerinden birinin böyle bir başarı elde edebilmesi onları da çok teşvik etti. Seneye belki de sınava girme oranımız çok daha fazla artacak. O açıdan çocukların hepsinde olumlu sonuçlar aldık."

[Fotoğraf: DHA]

"Matematik çözmekten keyif alıyor"

Kızının matematik sevgisini okula başladıktan sonra fark ettiğini söyleyen anne Emine Turmuş, şunları söyledi:

"Kendisi matematik çözmekten keyif alıyor. Özellikle yeni konularda, çarpma konularında birçok çocuğun zorlandığı görülürken Aymina’da bu zorluğu görmüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Aymina ilkokula başladıktan sonra matematiğe olan sevgisini biz anladık. Onun sevgisiyle birlikte öğretmeninin verdiği emeklerin karşılığını da bu şekilde görüyoruz.”

[Fotoğraf: DHA]