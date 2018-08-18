Çanakkale'de helyum balonuyla uzaya şeftali gönderildi

Çanakkale Lapseki Umurbey beldesinde, "Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen şeftali yarışmasında, birinci olan şeftali helyum balonuyla uzaya gönderildi.

17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali" etkinlikleriyle geleneksel şeftali yarışması yapıldı. Şeftali yarışmasında birinci olan Miray Özden iki bin TL, ikinci olan Murtaza Kaya bin TL, üçüncü olan Sadık Kaya ve Mahmure Özde Tosunoğlu 500 lira para ödülü kazandı.

"GPS ile görüntüsünü aldık"

Yarışmada birinci seçilen Miray Özden’e ait şeftali Umurbey Belde Stadı’nda helyum balonuyla uzaya yollanıp bir ilk gerçekleştirildi.

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Festivalimizin 27 'ncisini düzenliyoruz. Her sene olduğu gibi Umurbey’de şeftali festivali kat ve kat artarak kitleleri aştı ve tüm Türkiye’de duyuluyor. Bu sene de atmosfer balonu ile şeftaliyi uzaya göndererek tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Birinci olan şeftalimizi atmosfer balonu ile uzaya gönderdik. GPS ile de görüntüsünü aldık. Onları da sizlerle paylaşacağız" dedi.

"Şeftalimiz dünyanın her bir yerine gidiyor"

2018 yılının Troya Yılı olması nedeniyle Çanakkale tanıtımı hem Umurbey’in tanıtımı konserlerle yapılacağını söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Umurbey’in 2 bin 500 nüfuslu bir belde belediyesi olduğunu düşünürsek, geniş kitlelere ulaşabilmek için böyle uluslararası etkinlikler yaparak adını duyurmak istiyoruz. Halkın şeftali ile uğraştığı için bunun pazarlanması hem centilmen bir şekilde yarışmasına hem de ürünlerinin katma değerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptık.

Bundan önce şeftalimiz dünyanın her bir yerine gidiyordu. Umurbey’de hem ciddi bir üretim hem de aromatik bir değer var. Bunun da daha önce Rusya, İngiltere, Almanya ve iç pazarda değerlendirilmesi söz konusuydu. Bu sefer de üreticiyi motive etmek için nükteli yaklaşımla uzaya da gönderdik. "

Kaynak: İHA