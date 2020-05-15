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Camiler ne zaman açılıyor? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı…
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerinin avlularında cuma namazlarının başlayacağı tarihi açıkladı. Camiler ne zaman açılacak?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında cuma namazı kılınmaya başlanacağını söyledi.
16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.
Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.
4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.
Etiketler: camiler ne zaman açılıyor camilerde ne zaman ibadet başlayacak cuma namazları ne zaman başlayacakSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:29
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