Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'da camilerin avlularında cuma namazı kılınmaya başlanacağını söyledi.

16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.

Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin gelen soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi.

4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.