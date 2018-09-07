'Çalındı' ihbarı yaptığı koyunlar 'çalıntı' çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, jandarmaya koyunlarının çalındığı ihbarında bulunan kişi ve babası, "çalıntı koyun alıp sattıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Geyre Mahallesi'nde yaşayan E.D, 26 Ağustos'ta 50 koyununun çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvurmuştu.

Koyunların bulunması için çalışma yapan ekipler, söz konusu hayvanların Bozdoğan ilçesinde bulunduğunu tespit edince soruşturmayı genişletti.

50 koyununun çalındığını bildiren E.D'nin de çalıntı koyun alıp sattığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Muğla'da 3 mağdurun ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda E.D. ve babası Y.D'ye ait ahırda arama yapan ekipler, kendilerine teslim edilen 50 koyun arasında bulunan mağdurlara ait 19 koyunu tespit etti.

Koyunları sahiplerine teslim eden jandarma ekipleri, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Olay

E.D. 26 Ağustos'ta jandarmaya kendisine ait 50 koyunun çalındığını bildirmişti. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, A.A. Bozdoğan ilçesinde koyunlarla birlikte yakalanmıştı.

A.A'nın, koyunları satın aldığını ileri sürdüğü M.A. ve H.Ç. de gözaltına alınmıştı. M.A. ve H.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bulunan 50 koyun da E.D'ye teslim edilmişti.

Kaynak: AA