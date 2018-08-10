7 yaşındaki Suriyeli Yusuf büyüyünce fakirlere para dağıtmak istiyor

7 yaşındaki Suriyeli Yusuf Muhammed, büyüdüğünde ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek kadar zengin olmayı hayal ediyor.

Esed rejimi, 2012 yılında ailesini ziyarete giden Yusuf’un babasını Suriye topraklarında alıkoydu.

Yusuf, annesi ve kardeşleriyle Esed rejiminin başlattığı saldırılar nedeniyle İdlib Serakib’e yerleşti.

İnşaat halindeki bir eve sığınan aile, 4 sünger, birkaç battaniye, birkaç parça elbise ve mutfak malzemesiyle yaşamını sürdürüyor.

4 kardeşi ve annesine bakmak için çalışan Yusuf, maddi imkansızlıklar yüzünden okula da gidemiyor.

Babasını hatırlamıyor

Çıraklık yapan 7 yaşındaki Yusuf, "İşimden aldığım 2 bin 500 Suriye Lirası (24 lira) ile ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Çocuklar gibi oynayamıyorum çünkü sürekli dükkanda kalmam lazım. Babam 6 yıl önce tutuklanmış. Ben kendisini hiç hatırlamıyorum" dedi.

“Fakirlere para dağıtacağım"

Babasının kurtulmasını isteyen Yusuf, "Cezaevinden çıksın, o çalışıp bize bakar. Ben de diğer çocuklar gibi oynarım. Ben de büyünce tertemiz bembeyaz giyip fakirlere para dağıtacağım" diye konuştu.

Küçük Yusuf'un annesi Um Hüseyin de şunları anlattı:

"Eşim Lübnan’da çalışıyordu. 6 yıl önce Suriye'ye ziyaretimize gelince Esed rejimi tarafından tutukladı. Ve o günden bu yana ondan haber alamadık. Müslümanlar için bayram mutluluk demek, ama bizim için hüzün. Çocuklarım yine elbise, oyun, bayramlıklardan mahrum olacaklar. Şimdi bana soruyorlar. Ne giyeceğiz? Ne yiyeceğiz?"

Sabit gelirlerinin olmadığını belirten Um Hüseyin, "Yusuf’tan başka eve para getiren yok. Çocuklarım evden, yemekten ve elbiseden mahrumlar. Gece gündüz ne yedireceğimi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA