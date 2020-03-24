Ordu'da yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılınç nezaketi ile örnek oldu. Mahcubiyetiyle duygulandırdı.

Koronavirüs tehdidi sebebi ile 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma yasağı geldi. Onların yardımına zabıta koştu. Ordulu Burhan Kılınç, ihtiyaçları için zabıtadan ricada bulundu. Alışveriş listesini sayarkenki tavrı ile takdir topladı.

Zabıta ekibi de Burhan Amca'nın isteklerini kibar bir şekilde not aldı. O anların görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.