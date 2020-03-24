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Burhan amcanın nezaketi ile örnek oldu
Ordulu 77 yaşındaki Burhan Kılınç, koronavirüs nedeni ile dışarı çıkamadığı için zabıtadan alışveriş yapmasını rica etti. İhtiyaçlarını nazik bir şekilde zabıta ekibine yazdırdı. Yaşlı amcanın mahcup hali herkesi duygulandırdı.
Ordu'da yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılınç nezaketi ile örnek oldu. Mahcubiyetiyle duygulandırdı.
Koronavirüs tehdidi sebebi ile 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma yasağı geldi. Onların yardımına zabıta koştu. Ordulu Burhan Kılınç, ihtiyaçları için zabıtadan ricada bulundu. Alışveriş listesini sayarkenki tavrı ile takdir topladı.
Zabıta ekibi de Burhan Amca'nın isteklerini kibar bir şekilde not aldı. O anların görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Etiketler: vefa grupları salgın kovid-19 koronavirüs burhan amcaSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 20:45
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