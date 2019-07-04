Tavşan kanı, limonlu ya da naneli...

Sohbetlerin vazgeçilmezi çay, bahçeden evimize gelene kadar uzun bir yol kat ediyor.

Karadeniz'in çay bahçelerinde mesai sabah erkenden başlıyor. Yılda sadece 3 kez yapılan hasatta üreticiler elini çabuk tutmak zorunda.

Çayların yolculuğu bahçeden alım yerine oradan da fabrikaya devam ediyor.

Yaş çaylar fabrikada soldurma, düz kıvırma, fermantasyon ve fırınlama aşamalarından geçiyor.

Fabrika Müdürü Hasan Yanar, "Çaylar belli aşamalardan sonra tasnif ve paketleme bölümünde geçiyor. Orada tasnif işlemi tamamlanıyor. Sırasıyla çay elde ediyoruz. Jumbo torbalara dolduruyoruz" dedi.

Islatılmadan özenle demlenir, keyifle içilir

Fabrikalar hasat zamanı 24 saat yaş çayı işler ve satışa hazır hale getiriyor.

Teknik Ustabaşı Süleyman Muştalı, "Fırın kapasitemiz günlük 210 ton. Burada 10 ton aşağıya düştüğü zaman ben bir ustabaşı olarak üzülürüm" diye konuştu.

Türkiye'de Rize, Artvin Trabzon ve Giresun'da çay üretiliyor. Paketlenen çaylar, evlere ulaştığında usta ellerde demleniyor, keyifle içiliyor.

Haber: Fatih Doğan

Kamera: Yavuz Ertürk

Kurgu: M. Oğuz Kömürcü