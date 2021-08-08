Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balayını yarıda kesip yangına koştular: Polis çift TRT Haber'de
Yangını haber aldıklarında balayındalardı ancak tatili yarıda kesip hemen yangın bölgesine koştular. Yeni evli polis çift, Marmaris'te alevlerle mücadeleye destek verdi.
Yangını haber aldıklarında balayını yarıda kesip yardıma koşan polis memuru çift Damla ve İrfan Yılmaz, yaşadıklarını TRT Haber'de anlattı.
Yangını haber aldıklarında balayını yarıda kesip yardıma koşan polis memuru çift Damla ve İrfan Yılmaz, yaşadıklarını @trthaber’de anlatıyor. https://t.co/fkvuCJK7CU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021
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