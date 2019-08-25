Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde köylü kadınlar tarafından bağlardan toplanan üzümler, daha sonra tek tek dalından ayıklanarak çuvallara konuluyor.

İçine beyaz toprak eklenen çuvallardaki üzümlerin çiğnenerek suyu çıkarılıyor. Çıkan su, kazanlara konularak yaklaşık 1 saat odun ateşinde kaynatılıyor.

Kaynatıldıktan sonra bir süre dinlendirilen üzüm suyu, tekrar kazanlara konularak 8 saat boyunca ikinci kez kaynatılıyor.

Rengi siyaha dönen ve koyulaşan üzüm suyu, üzeri bezle kapatılıp açık havada 3-5 gün bekletiliyor. İyice koyulaşarak kıvamını alan pekmez, kavanozlara konularak mutfaklardaki yerini alıyor.

İmece usulü yapılıyor

Bağlardan topladıkları üzümün zahmetli bir yolcuğun ardından pekmez olarak sofralara geldiğini anlatan Sumbas'ın Karaömerli Mahallesi'nde yaşayan Kamile Gökcan, pekmezin özellikle soğuk kış aylarında tahinle tüketildiğini söyledi.

Meryem Özat ise, kadınların her yıl bir araya gelerek ağustos veya eylül aylarında imece usulü üzüm pekmezi çıkardıklarını dile getirdi.

Yöre halkının pekmezi mutfağından eksik etmediğini vurgulayan Özat, soğuk kış günlerinde hem ağızların tatlanması hem de hastalıklardan korunma amacıyla pekmezin bolca tüketildiğini ifade etti.

Kaynak: AA