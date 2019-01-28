Fotoğraflar, haritalar, mektuplar...

Birbirinden kıymetli tarihi belgelere erişmek artık çok kolay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Yeni Tarih Arşivi koleksiyonunu dijital erişime açtı.

Arşivin kullanımı ise oldukça basit. Atatürk Kitaplığı'nın internet sitesine giriliyor ve üye olunuyor. Daha sonra üye girişi yapılıyor ve aramak istenen görüntü arama butonuna yazılıyor.

Atatürk Kitaplığı'na ulaşmak için tıklayınız

2 bin 587 belge ve fotoğraftan oluşan arşivde, farklı eserleri dijital ortama aktarma çalışmaları devam ediyor.

Koleksiyonda, Sultan Abdülhamid'in Selanik'te sürgündeyken Mahmut Şevket Paşa'ya yazdığı mektup ve Vasıf Çınay'ın masonluk belgesi gibi pek çok değerli doküman da yer alıyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamer: Ümit Turan