Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: Asistan eğitimine değer verilecek

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven başkanlığında, "Afiliye Üniversite Hastane Başhekimleri ve Tıp Fakültesi Dekanları Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin iş birliğini sağlayan 'afiliasyon' konusunda hastane başhekimlerinin talep ve önerilerinin gündeme geldiği toplantıda Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "Sağlık hizmetinde sunum kalitesinin artırılması için asistan eğitimine değer verilecek. Fiziksel mekanlarda iyileştirme yapıldıktan sonra afiliasyon yapılacak" dedi.

Bilkent Hizmet Kampüsü Kongre ve Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven, Halil Eldemir, Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Arslan Kağan Arslan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, 28 afiliye üniversitenin tıp fakültesi dekanları ve afiliye hastane başhekimleri katıldı.

Toplantıda, Afiliasyon Daire Başkanlığı kurulması, asistan eğitiminin desteklenmesi,eğitim ve sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılmasına önem verilmesi konuları da ele alındı.

Kaynak: AA