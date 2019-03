Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında her gün Türkiye'nin her ilinde, her ilçe ve köyünde yüzlerce aileyi ziyaret ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin ASDEP personeli çalışıyor. Çalışanların çoğunluğu sosyolog, psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor.

Her kapıyı çalıp, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm üreten uzmanlar, ihtiyaçları tespit edip kayıt altına alıyor, ilgili kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü kuruyor.

2 yılda 2 milyon hane ziyaret edildi

Çalışmalarda dezavantajlı gruplara öncelik tanınıyor. Amaç, kendine yetebilir güçlü bireyleri topluma kazandırmak. ASDEP çalışanları 2017 yılından bu yana 2 milyon haneyi ziyaret etti. Ailelere psikososyal hizmet verildi, rehberlik ve yönlendirme yapıldı.

“Bin kişi de bir kişiye bile dokunabilsek bizim için yeterli”

Çoğı insanın birçok hizmetten haberdar olduğunun altını çizen Sosyal Hizmet Uzmanı Mert Şahin, “Hiç haberdar olmayan insanlar da var. Yüz kişide bir kişi bile yakalasak, bin kişi de bir kişiye bile dokunabilsek bizim için yeterli.” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 2016 yılında pilot bölgelerde çalışmalar başlatıldı.

Ankara Etimesgut Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Bakış, belli bir mahalle belirlediklerini ifade ederek, “Önce muhtarımız ve emniyet güçlerimize haber vererek biz bu mahallede hizmet yapacağız. Vatandaşlarımızla arkadaşlarla bunları paylaşarak vatandaşların kapısını sırayla çalarak hizmetlerimizi aktarıyoruz. Vatandaşın sorununu yerinde çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Nurullah Soran