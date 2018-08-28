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Teknolojiye direnen meslek: Arzuhalcilik

Adana Adliyesi karşısında daktilo tezgahlarını açan arzuhalciler gelişen teknolojiye rağmen varlıklarını sürdürüyor. Birçok kişi dilekçe yazdırmak için arzuhalcileri tercih ediyor.

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Teknolojiye direnen meslek: Arzuhalcilik

Adana Seyhan Kayalıbağ'da bulunan Adana Adliyesi karşısında tezgah açan arzuhalciler, bilgisayar yerine daktilo kullanmayı tercih ediyor.

Yolu adliyeye düşen birçok kişi, şikayet dilekçelerini arzuhalcilere yazdırıyor.

15 yıldır arzuhalcilik yapan eski avukat katibi Yaşar Fatih Eskikambur, şunları söyledi:

"Farklı sıkıntılarla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmak isteyenler bize gelip dilekçe yazdırıyor. Bazen çok farklı konular anlatıp bize dilekçe yazdırıyorlar. Bu kadar yıldır çok ilginç anılarım oldu. Komşumun tavuğu marulumu yedi, camıma su sıçrattılar diyenler bile var."

Kaynak: DHA

Etiketler: dilekçe, arzuhalci, arzuhal, adliye
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