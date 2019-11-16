Vatandaşlar, Finike ilçesinde sahilde fark ettikleri yunusu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler yunusun sol gözünde bir adet kanca tespit etti. Kanca, yunusun gözüne zarar vermeden çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan yunus çevredekilerin de yardımı ile Akdeniz'in mavi sularına geri gönderildi. Yunus bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: TRT Haber